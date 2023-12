Assassinat de Narumi Kurosaki : peine confirmée en appel pour Nicolas Zepeda

Le Chilien de 33 ans, qui a toujours nié avoir tué l'étudiante japonaise de 21 ans malgré les nombreux éléments à charge, a plongé la tête dans ses mains à l'énoncé du verdict.

Rendu après environ cinq heures de délibéré dans une salle des assises bondée, il met un point final à un procès hors norme, organisé durant presque trois semaines sur trois continents, avec des témoins entendus en visioconférence depuis le Chili, le Japon et le Royaume-Uni et qui a mobilisé six traducteurs en espagnol et en japonais. Il avait été labellisé "Grand Procès" par le ministère de la Justice qui lui a alloué d'importants moyens.

Prostré, recroquevillé sur son banc, Nicolas Zepeda a semblé en larmes, réconforté par un de ses avocats, Sylvain Cormier, puis par son père.