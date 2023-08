Assassinat en Equateur : les "mercenaires" colombiens sous les projecteurs

Des ressortissants colombiens sont accusés d'avoir assassiné le président haïtien en 2021. Deux ans plus tard, les autorités équatoriennes suspectent aussi des Colombiens d'avoir tué un des favoris de la présidentielle, mettant en lumière la "spécialisation" du crime organisé dans le pays d'Amérique du Sud.

L'ancien journaliste et farouche pourfendeur de la corruption Fernando Villavicencio a été tué mercredi soir dans la capitale Quito, à la fin d'un meeting électoral. Une semaine plus tôt, il avait fait état par deux fois de menaces contre lui et son équipe.