Assemblée: un premier revers pour LR, à l'offensive sur l'immigration

L'Assemblée nationale a rejeté jeudi un texte remettant en cause l'accord franco-algérien de 1968, avant de lancer l'examen d'une réforme constitutionnelle elle aussi proposée par les députés LR, décidés à faire monter la pression sur le camp présidentiel autour de l'immigration.

Sans espoir de les voir adoptés, leur objectif est surtout d'incarner la fermeté aux yeux de l'opinion, face à un gouvernement "sans ambition" sur l'immigration et dont le projet de loi, après son durcissement au Sénat, a été "détricoté" à leurs yeux en commission à l'Assemblée.

Leur proposition de résolution pour mettre fin à l'accord entre la France et l'Algérie, qui confère un statut particulier aux Algériens en matière de circulation, de séjour et d'emploi en France, a été repoussée, avec 151 voix contre et 114 pour.

Au sein du camp présidentiel, seul le groupe Horizons et deux députés isolés du groupe Renaissance ont voté pour ce texte, qui, si jamais il avait été adopté, n'aurait pas eu de valeur contraignante.