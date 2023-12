Attaque contre une fête au Mexique: bilan ramené à 11 morts

Le président Andrés Manuel López Obrador a qualifié de "crime atroce" cette tuerie, survenue dimanche dans l'hacienda San José del Carmen, habituellement louée pour des fêtes et où une centaine de jeunes s'étaient retrouvés avant Noël.

Les autorités avaient fait état dimanche de onze personnes décédées sur place et d'une autre morte plus tard à l'hôpital de ses blessures par balle.

D'après les premiers éléments de l'enquête fournis par le parquet, des hommes ont tenté en vain d'entrer dans la fête.

"Ils sont ensuite revenus accompagnés d'un autre groupe de personnes portant des armes à feu et c'est alors qu'ont commencé les tirs contre les participants, avec en outre des dommages causés par l'incendie de plusieurs véhicules", ajoute le communiqué.

Les responsables n'ont pas été identifiés et on ignore s'ils appartiennent à l'un des gangs qui sévissent dans le Guanajuato, l'un des États les plus violents du Mexique avec 3.029 assassinats enregistrés le 15 décembre selon des données officielles.