Attaque du Hamas: l'Autriche suspend son aide aux Palestiniens

Il a également annoncé la convocation au ministère de l'ambassadeur de l'Iran pour protester contre des "réactions abominables". La République islamique a été l'un des premiers pays à saluer l'attaque surprise et massive du Hamas lancée samedi.

L'Autriche va donc "passer au crible et évaluer" tous les projets avec les territoires palestiniens. Les étapes ultérieures seront décidées "en coopération avec l'Union européenne et les partenaires internationaux", selon le chef de la diplomatie autrichienne.

Les combats ont fait plus de 1.100 morts: plus de 700 Israéliens, selon un dernier bilan officiel, et 413 Palestiniens, selon le Hamas.