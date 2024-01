Attaques des Houthis: baisse de 42% du commerce via Suez en deux mois

Selon la CNUCED, en raison des attaques des Houthis qui ont poussé des armateurs à suspendre les transits par la Mer rouge et à contourner l'Afrique, le volume du commerce via le Canal de Suez a baissé de 42% ces deux derniers mois.

"Nous sommes très inquiets concernant les attaques contre le transport maritime en Mer rouge (...) qui exacerbent les perturbations du commerce liées à la géopolitique et au changement climatique", a déclaré jeudi lors d'une conférence de presse Jan Hoffmann, un responsable de l'organe de l'ONU chargé du commerce et du développement (CNUCED).

Et le nombre hebdomadaire de transit de porte-conteneurs a baissé de 67% sur un an. "Les plus grands porte-conteneurs étant principalement ceux qui n'empruntent plus le Canal de Suez, le déclin en quantité de conteneurs est encore plus important", a noté M. Hoffman.

La baisse du transit des pétroliers est elle de 18%, celle des cargos de vrac (grain, charbon...) de 6% et les transports de gaz sont à l'arrêt.

Depuis novembre, les rebelles yéménites Houthis disent viser les navires en mer Rouge et dans le golfe d'Aden qu'ils estiment liés à Israël, en "solidarité" avec les Palestiniens à Gaza.