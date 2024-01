Attaques des Houthis sur des bateaux en mer Rouge: la Belgique participera à la mission européenne pour la liberté de navigation

La concrétisation de l'apport belge devra encore être discuté au parlement, précise le cabinet de la ministre. Il sera probablement lié à l'opération AGENOR/EMASOH dont la Belgique assure actuellement le commandement, et qui vise à assurer la liberté de navigation à l'entrée du Golfe persique. "Il s'agit d'étendre le champ de cette opération jusque dans la mer Rouge", a résumé la ministre. Une frégate envoyée vers le détroit d'Ormuz dans ce cadre pourrait en effet faire le détour par la mer Rouge.

La Belgique participera à la mission européenne en mer Rouge visant à garantir la liberté de navigation face aux attaques des rebelles Houthis depuis le Yémen, a-t-on appris vendredi à l'issue du comité ministériel restreint. La participation belge devrait se faire avec la frégate Louise-Marie, a précisé la ministre de la Défense Ludivine Dedonder (PS). "Tout cela doit encore être affiné, notamment en termes de règles d'engagement. Mais il est bien clair pour nous qu'il s'agit d'une mission défensive, qui vise à protéger et accompagner nos navires marchands", a-t-elle indiqué vendredi à l'agence Belga, à l'issue du kern lors duquel le principe de la participation belge a été validé.

Les partis de gauche de la coalition Vivaldi liaient le dossier de la participation belge à une mission UE en mer Rouge à une série d'avancées indispensables, selon eux, sur la position belge à l'égard du conflit dans la Bande de Gaza. Un compromis a été trouvé vendredi avec l'expression d'un soutien belge à un cessez-le-feu immédiat, à la création de corridors humanitaires et au travail de la Cour internationale de Justice (CIJ).

"Nous devions pouvoir adopter une position claire et ferme sur le conflit dans sa globalité", a pointé vendredi la ministre Dedonder, juste après l'issue du kern. Cela comprend donc un appel à "un cessez-le-feu immédiat, à l'ouverture de corridors humanitaires et la libération des otages" mais aussi un "soutien à la CIJ pour qu'elle fasse son travail". "Et si des mesures provisoires sont décidées [comme le demande l'Afrique du Sud, NDLR], que la Belgique puisse alors décider de ce qu'elle fera sur cette base-là", note la ministre.