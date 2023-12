Attentat au couteau à Paris: "un ratage" dans le suivi psychiatrique de l'assaillant, assure Darmanin

"Il a été suivi judiciairement et grâce à ce suivi, le médecin psychiatre a pu de nouveau faire une injonction de soins parce qu’il a une maladie mentale manifestement très prononcée. Et une fois qu’on a terminé cela, la peine de prison et le suivi judiciaire et psychiatrique, il y a manifestement eu un ratage, non pas dans le suivi des services de renseignements mais (...) manifestement psychiatrique", a estimé M. Darmanin.

Selon le ministre de l'Intérieur, "les médecins à plusieurs reprises ont considéré qu’il allait mieux, qu’il était plus normal et qu’il pouvait vivre, si j’ose dire, librement".

Armand Rajabpour-Miyandoab a tué samedi soir à coups de couteau et de marteau un touriste germano-philipin de 23 ans et blessé légèrement deux autres hommes, un Français de 60 ans et un Britannique de 66 ans. Il a été interpellé immédiatement après les faits et se trouve depuis en garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste (SAT) de la brigade criminelle de Paris.