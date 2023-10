Attentat de Magnanville: Mohamed Lamine Aberouz fait appel de sa condamnation

Les avocats de Mohamed Lamine Aberouz, condamné mercredi à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité dans l'assassinat d'un couple de policiers à leur domicile de Magnanville (Yvelines) le 13 juin 2016 au nom de l'organisation Etat islamique (EI), ont fait appel de la décision de la cour d'assises spéciale de Paris.

"Notre client n’était pas présent au moment des faits. On ne demande pas à la cour d’assises de basculer dans la fiction mais de juger des faits. Dans un Etat de droit, on ne condamne pas sur des hypothèses", a indiqué à l'AFP l'un de ses avocats, Me Vincent Brengarth.