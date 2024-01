Attentat en Iran: un conseiller de la présidence iranienne accuse Israël et Washington

"Washington affirme que les États-Unis et Israël n'ont joué aucun rôle dans l'attentat terroriste de Kerman, en Iran. Vraiment ? Un renard ne sent pas sa propre odeur", a écrit Mohammad Jamshidi sur X (ex-Twitter). "La responsabilité de ce crime incombe aux régimes américain et sioniste, et le terrorisme n'est qu'un outil", a-t-il affirmé.