Au 116 000, des parents "démunis" face à la disparition de leur enfant

"Est-ce que mon enfant est en sécurité ? Comment savoir s'il est encore en vie ?" : au numéro d'urgence 116 000, une cellule apporte soutien et conseils à des parents "démunis" et rongés par l'angoisse face à la disparition de leur enfant. "Ils sont dévastés psychologiquement, on les aide un peu à tenir", résume auprès de l'AFP Faiza Salem, juriste et coordinatrice du numéro de téléphone dédié aux familles d'enfants disparus, dont la journée internationale se tient samedi.

Mis en place en 2009 et piloté par la Fondation Droit d'enfance, ce numéro concerne aussi bien les disparitions inquiétantes que les fugues ou les enlèvements parentaux. En 2023, il a reçu plus de 35.000 appels, dont plus de 1.300 ont nécessité la saisie de la cellule de suivi, composée de trois juristes, une psychologue et une éducatrice spécialisée. Dans leurs locaux à Malakoff (Hauts-de-Seine), ces derniers ont les yeux rivés sur les signalements qui leur parviennent par mail via une plateforme d'écoute.

Dernier en date, celui d'un père qui indique ne plus avoir de nouvelles de sa fille de 4 ans depuis le déménagement de son ancienne compagne. "Je suis dans une impasse : plus d'adresse, plus de réponse aux mails, ni au téléphone, plus rien, disparition totale", confie-t-il au téléphone. "Je voudrais juste revoir ma fille, je ne veux pas qu'elle m'oublie." Au bout du fil, Faiza Salem lui fait préciser les conditions de sa séparation, sa situation personnelle et lui conseille de déposer une plainte pour soustraction de mineur et pour défaut de notification de nouvelle adresse.