Au Brésil, une drag-queen lutte contre l'homophobie avec des contes pour enfants

Maquillage prononcé, perruque fuchsia imposante et tutu scintillant, Helena marche d'un coin à l'autre en racontant cette histoire d'amour, dans le centre social de Sao José dos Campos, près de Sao Paulo.

Helena Black est le nom de scène de Paulo Reis, professeur d'arts et acteur de 40 ans, qui se décrit comme homosexuel, noir et issu de la banlieue.

Si l'homophobie et la transphobie y sont considérées comme des crimes depuis 2019, le Brésil est le pays le plus violent envers les personnes trans, avec une centaine de morts entre octobre 2022 et septembre 2023, selon une étude de l'ONG Transgender Europe menée dans 35 pays.

Et une initiative parlementaire fait son chemin pour interdire le mariage entre personnes de même sexe, validé par la Cour suprême en 2011.

Depuis 2017, Paulo Reis raconte des histoires sur les thématiques LGBT+ à des enfants et des adultes dans des dizaines de centres culturels et bibliothèques de Sao Paulo et d'autres Etats du pays.

La mairie de Sao Paulo, plus grande mégalopole d'Amérique latine, parraine ces représentations au travers d'une initiative appelée "Maman, il y a une drag-queen qui raconte des histoires !".

- "Acte politique" -

Pour ce Brésilien né dans une famille pauvre, l'art est la principale source de revenus.

"Une drag-queen peut aussi éduquer et occuper d'autres espaces que les salles de spectacles et les activités à caractère sexuel", expose-t-il.

Sa présence dans les espaces culturels, "c'est un acte politique, de résistance".

Vanessa Marques, artisane de 44 ans, a assisté avec sa fille Maria Beatriz, 8 ans, à un spectacle d'Helena Black à Guarulhos, près de Sao Paulo.

"J'étais curieuse, mais étant catholique, j'étais un peu inquiète", reconnaît-elle.

Finalement, "j'ai brisé les préjugés et cette première approche des thématiques LGBT pour ma fille correspond au message que je veux lui transmettre: nous devons nous aimer, indépendamment de nos préférences, races ou religions".

Pour Roberval Rodolfo de Oliveira, coordinateur des arts scéniques au centre socio-culturel de Sao José dos Campos, il est important "d'élargir la compréhension des enfants et de faire d'eux des agents de paix, contre la violence".

Si cela peut en gêner certains, "déranger est inhérent à l'art", tranche-t-il.

- A la raffinerie -

Helena Black porte son message jusque dans le monde de l'entreprise.

Elle a ainsi interprété "La princesse et la couturière" devant des dizaines de travailleurs d'une raffinerie de Petrobras, le géant public brésilien du secteur pétrolier.

"C'était une bonne expérience de pouvoir raconter une histoire LGBT+ devant un public majoritairement masculin, dans une ambiance typiquement hétérosexuelle", raconte Paulo Reis.

Après cette "conquête", le comédien rêve désormais de se faire une place à la télévision ou sur les plateformes de streaming pour "éviter que le Brésil n'ignore encore une fois un artiste homosexuel, noir et de banlieue".