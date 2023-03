Au Burkina Faso, une étrange guérisseuse attire les foules

Un essaim de motos et de voitures bourdonne dans la poussière. A 30km au sud de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, la brousse est saisie d’une fièvre inhabituelle pour un dimanche matin.

La raison de cette étonnante procession? Une guérisseuse de 20 ans aux pouvoirs réputés immenses: son surnom, Adja, est devenu célèbre aux quatre coins d’un pays en crise.

Au bout de la piste, un champ de motos garées à perte de vues, une forêt de tentes enchevêtrées et une marée de pèlerins vêtus de blanc qui forment des rivières humaines à travers la brousse.

Il y a là des hommes aux pieds enchaînés, des éclopés, des malchanceux, des possédés. Tous ceux dont la société burkinabè ne sait plus que faire, ou ne sait pas soigner.

"Nous avons essayé des traitements de toute part, mais en vain", raconte Awa Tiendrébeogo, parente d’un malade atteint de "vertiges" récurrents. "Puis une connaissance nous a parlé de Adja et nous sommes venus ici", explique-t-elle.

Les guérisons d'Adja sont gratuites, mais les offrandes bienvenues. Les chantiers ont poussé dans les environs du domaine, financés par de riches donateurs. Les commerçants ont flairé le filon et leurs étals encombrent la route bondée. Chemins et regards convergent vers la tente de la guérisseuse, plantée sur un carré de terre libre au coeur de la foule.