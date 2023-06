Au cœur de Paris, les commerçants inquiets après une nuit d'émeutes

"C'est la première fois en 25 ans que je vois ça". Des commerçants et habitants du centre de Paris constataient vendredi, dépités, les dégâts d'une nuit de pillages et de saccages au cœur de la capitale.

Vitrines en miettes, chaussures volées... La boutique Arche comme le magasin Nike à quelques mètres ont été pillés et saccagés en pleine nuit.

"On a été et on est très inquiets, avoue-t-elle. Quand ils ont attaqué les magasins. J'ai appelé la police, j'ai même éteint un feu de poubelle à côté du restaurant".

Elle ne compte pourtant pas fermer le bar la nuit prochaine. "J'ai des réservations, je suis obligée d'ouvrir, mais si ça continue, je vais peut-être fermer plus tôt", ajoute-t-elle.

Après avoir "eu très peur pour le restaurant", Noëlle, salariée de la Maison Pouquelin à Châtelet, s'avoue inquiète si les émeutes continuent.