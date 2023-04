Au dîner des correspondants de la Maison Blanche, les retraites en France pour railler l'âge de Biden

Cette soirée annuelle, qui rassemble le tout-Washington politique et médiatique, célèbre en théorie le premier amendement de la Constitution américaine défendant la liberté de la presse. Mais en pratique, on en retient surtout les blagues.

La France s'est embrasée contre la retraite à 64 ans mais Joe Biden, 80 ans, "nous supplie" de rester quatre ans de plus: le président américain a encaissé et répliqué samedi aux piques humoristiques sur son âge lors du dîner de gala des correspondants de la Maison Blanche.

"Ils se sont révoltés parce qu'ils ne voulaient pas travailler jusqu'à 64 ans. Pendant ce temps, en Amérique, nous avons un homme de 80 ans qui nous supplie de travailler quatre ans de plus", a-t-il ironisé, provoquant un large sourire du chef d'Etat, assis quelques mètres plus loin.

"Traitez-moi de vieux - j'appelle ça être chevronné", a répliqué le président. "On dit que je suis un ancien - je dis que je suis sage. On dit que je ne suis plus tout jeune - Don Lemon dirait que je suis un homme de première jeunesse".

Don Lemon, un présentateur vedette de CNN, a été remercié récemment par la chaîne après avoir suscité la polémique en déclarant que la candidate républicaine à l'élection présidentielle Nikki Haley, 51 ans, n'était "plus de première jeunesse".

M. Biden a aussi réservé une pique à Rupert Murdoch, le magnat des médias âgé de 92 ans et propriétaire de la chaîne conservatrice Fox News.