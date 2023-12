Au Kenya, l'inquiétante progression des mutilations génitales féminines "médicalisées"

Contrairement à des milliers de jeunes filles en Afrique de l'Est, Edinah Nyasuguta Omwenga a subi une mutilation génitale féminine (MGF) - terme qui désigne notamment les interventions visant l’ablation partielle ou totale du clitoris - dans un hôpital.

"J'avais sept ans (...) personne ne m'avait dit que cela causerait autant de problèmes", se souvient la jeune femme, aujourd'hui âgée de 35 ans.

Lorsque le Kenya a interdit les MGF en 2011, peu avaient anticipé que ce procédé - traditionnellement pratiqué en public avec faste et cérémonie - prendrait la direction des cliniques et maisons privées, à l'abri des regards.

Les mutilations génitales féminines médicalisées sont défendues tant par les praticiens que par les communautés comme un moyen de préserver la coutume, malgré les risques pour la santé physique, psychologique et sexuelle des filles, qui ont souvent moins de 15 ans.