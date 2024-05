Au Liban, le cricket du dimanche offre un répit aux travailleurs immigrés

Sur un parking de Beyrouth, des immigrés asiatiques acclament leurs équipes qui jouent au cricket le dimanche, un rare moment de répit pour ces travailleurs dont les conditions sont souvent difficiles dans le pays en pleine crise économique.

"Le dimanche, nous sommes tellement contents (...) On mange ensemble, on rit ensemble", dit Pradeepa Silva, une Sri Lankaise qui prépare avec les membres de son équipe du riz au lait de coco et d'autres plats traditionnels pour les partager.