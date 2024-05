Au Maroc, un restaurant met "dans la lumière" les personnes avec déficience mentale

Elle fait partie de la soixantaine de personnes avec une déficience mentale qui travaillent dans cet espace du Centre d'insertion et d'aide par le travail (Ciat), après une formation adaptée de deux ans.

Si certaines ont choisi d'être derrière les fourneaux ou d'assurer le service en salle, d'autres travaillent à la ferme en cultivant des légumes ou en s'occupant des animaux, accompagnées de personnes valides.

Le projet du Ciat, créé en 2016 et soutenu par des partenaires publics et privés, vise à surmonter les "considérations sociales et culturelles" pour aider les personnes ayant une déficience cognitive à trouver une place sur le marché du travail, explique son directeur, Said Beqqal.