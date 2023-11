Au moins 20 morts dans une attaque de séparatistes anglophones au Cameroun

Une vingtaine de personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées lundi dans une nouvelle attaque d'un village par des séparatistes anglophones dans l'ouest du Cameroun où ces rebelles et l'armée s'affrontent depuis sept ans, a affirmé le gouvernement.

Le drame a eu lieu dans la nuit dans le village de Egbekaw (région du Sud-Ouest). "On a eu des hommes, des femmes et des enfants, plus d'une vingtaine tués, c'est inadmissible !", a déclaré à l'antenne de la radio publique Mengot Victor Arrey-Nkongho, ministre Chargé de mission à la présidence de la République.

Depuis fin 2016, un conflit meurtrier oppose des groupes armés indépendantistes aux forces de sécurité, accusés chacun de crimes contre les civils par les ONG internationales et l'ONU, dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, peuplées principalement par la minorité anglophone de ce pays d'Afrique centrale majoritairement francophone.