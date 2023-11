Au moins 27 tués dans une frappe israélienne sur une école de l'ONU, selon un médecin

Au moins 27 personnes ont été tuées et 93 autres blessées dans une frappe sur une école de l'ONU du nord de la ville de Gaza, a indiqué sous couvert d'anonymat un médecin de l'hôpital al-Awda de Jabaliya, attribuant la frappe à Israël.

L'AFP n'était pas en mesure de confirmer l'origine de la frappe et l'armée israélienne n'a pas réagi dans l'immédiat. Jabaliya est le plus grand camp de réfugiés de la bande de Gaza. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) affirme abriter, dans 156 écoles et infrastructures, près d'un million de déplacés fuyant les bombardements israéliens incessants depuis l'attaque meurtrière du Hamas en Israël le 7 octobre.