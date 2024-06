Au moins 33 agents électoraux indiens morts en un seul jour à cause de la chaleur: les 45 degrés dépassés

L'Inde connaît des températures torrides à la saison chaude, mais cette année les vagues de chaleur ont été exceptionnelles, avec des records de températures battus.

La recherche scientifique a montré que le changement climatique est à l'origine de vagues de chaleur plus longues, plus fréquentes et plus intenses dans le monde.

Le Premier ministre nationaliste hindou Narendra Modi semble en passe de remporter un troisième mandat, selon plusieurs sondages sortie des urnes.