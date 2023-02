Au moins 3.760 morts, selon un nouveau bilan

Au moins 1.444 personnes sont mortes lundi en Syrie des suites du séisme dont l'épicentre est situé au sud-ouest de la Turquie, ont annoncé dans la soirée le gouvernement et les secouristes.

Dans la partie de la Syrie contrôlée par les forces gouvernementales, le bilan a grimpé à "1.431 blessés et 711 morts dans les province d'Alep, Lattaquié, Hama, Tartous", a indiqué le ministère syrien de la Santé. Dans les zones sous contrôle des rebelles, au moins 733 personnes ont été tuées et plus de 2.100 blessées, selon les Casques blancs (volontaires de la protection civile).

Ce nouveau bilan syrien porte le bilan provisoire du séisme à au moins 3.760 morts, dont 2.316 en Turquie.