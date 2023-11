Au moins 38 journalistes et travailleurs des médias tués depuis le début de la guerre

Au moins 38 journalistes, travailleurs et travailleuses des médias ont été tués depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël, rapporte vendredi la Fédération internationale des journalistes (FIJ) sur son site internet. Plusieurs ont été blessés et d'autres sont portés disparus.

La fédération assure travailler en étroite collaboration avec son affilié, le Syndicat des journalistes palestiniens (PJS), pour vérifier les informations en temps réel. À la date du 10 novembre, elle a documenté les meurtres de 33 journalistes et professionnels des médias palestiniens, quatre journalistes et professionnels des médias israéliens, ainsi qu'un journaliste libanais.

La FIJ et ses formateurs en sécurité du PJS ont mis à jour leurs conseils de sécurité et appellent toutes les rédactions à protéger leurs reporters, photographes et caméramen sur le terrain. Elle rappelle également aux journalistes sur le terrain de prendre des précautions, de porter un équipement de sécurité professionnel et de ne pas se déplacer sans que leur média ne leur fournisse tout l'équipement de sécurité professionnel nécessaire pour couvrir les événements.