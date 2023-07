Au moins 435 enfants tués au Soudan, selon l'Unicef

"L'impact de ce conflit sur les enfants du Soudan au cours des 100 derniers jours est inimaginable", a déclaré Ted Chaiban, directeur adjoint de l'Unicef, qui se trouve actuellement dans ce pays.

Selon M. Chaiban, l'Unicef a déjà reçu un total de plus de 2.500 signalements de violations des droits de l'enfant. Le nombre réel pourrait être beaucoup plus élevé. "Chaque jour, des enfants sont tués, blessés ou enlevés. On voit également des écoles, des hôpitaux et d'autres infrastructures vitales endommagés, détruits ou pillés."