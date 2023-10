Au moins 436 morts et 2.270 blessés à Gaza, selon le ministère palestinien de la Santé

La bande de Gaza recense 436 morts et plus de 2.270 blessés à la suite des attaques israéliennes, a indiqué lundi le ministère palestinien de la Santé sur Facebook. Il s'agirait principalement de civils. Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, 91 enfants et 61 femmes ont perdu la vie.

L'attaque surprise du groupe radical palestinien Hamas samedi a entraîné de violents combats entre ce groupe et les forces armées israéliennes (IDF), principalement autour de la bande de Gaza. Selon les autorités de l'État hébreu, au moins 700 personnes sont mortes en Israël et 2.243 ont été blessées. Plus de 100 israéliens ont également été enlevés et emmenés dans la bande de Gaza.