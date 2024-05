Au moins 49 corps retrouvés dans une nouvelle fosse commune dans l'hôpital al-Chifa à Gaza

Les autorités locales s'attendent à découvrir des dizaines d'autres corps dans cette fosse commune. "Nous condamnons, dans les termes les plus clairs, le génocide et les massacres continus perpétrés par les occupants contre le peuple palestinien", ont déclaré les autorités de Gaza dans un message diffusé sur Telegram. "Nous tenons le gouvernement américain, la communauté internationale et les occupants pour responsables de ces charniers et de cette agression éhontée".

Le nombre de fosses communes découvertes dans la bande de Gaza s'élève désormais à sept. Deux autres charniers avaient été mis au jour précédemment sur le site d'al-Chifa, qui était le plus grand hôpital de Gaza. Plus de 180 corps y auraient été retrouvés Trois autres fosses communes ont été découvertes à l'hôpital Nassar de Khan Younis et une à l'hôpital Kamal Adwan de Beit Lahiya. Les bilans rapportés par les médias évoquaient entre quelques dizaines à plus de 180 corps retrouvés à chaque endroit.