Au moins 537 personnes tuées dans la répression du mouvement de contestation

Ce nouveau bilan prend en compte de nouveaux décès confirmés, selon l'ONG basée en Norvège, et qui a publié un rapport marquant les 200 jours depuis la mort de Mahsa Amini.

Les mois les plus meurtriers ont été ceux de septembre (223 décès), octobre (100 morts) et novembre (173 morts).

La majorité des décès recensés par l'ONG - 134 - ont été enregistrés dans la province du Sistan-Balouchistan, région pauvre du Sud-Est où vit la minorité baloutche adhérant majoritairement à l'islam sunnite et non au chiisme dominant en Iran et où cette minorité a organisé régulièrement des manifestations.

Au moins 69 décès ont été recensés à Téhéran, 57 dans la province du Kurdistan et 56 dans celle d'Azerbaïdjan occidental (nord-ouest), deux provinces où vit notamment la minorité kurde, ajoute l'ONG.