Au moins 63 employés de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens tués à Gaza

Au moins 22 membres du personnel de l'UNRWA ont également été blessés. Depuis le 7 octobre, 44 installations de l'agence ont également été détruites. Sur les 22 centres de santé de celle-ci, seuls neuf sont encore opérationnels, a indiqué l'agence onusienne, avertissant que la fourniture des soins de santé est rendue encore plus difficile par le très faible approvisionnement en carburant.

L'agence onusienne avait indiqué précédemment que plusieurs de ses entrepôts avaient été pillés. "En raison de l'aide très limitée disponible et des abris surpeuplés, des tensions croissantes sont signalées au sein des communautés de déplacés", a-t-elle souligné. Quelque 672.000 réfugiés vivent en effet dans 149 installations de l'UNRWA à travers la bande de Gaza, "dans des conditions de plus en plus difficiles". "La capacité de fournir une assistance vitale a été encore plus entravée par la coupure des communications pendant 36 heures entre le 27 et le 29 octobre", ajoute l'UNRWA.