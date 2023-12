Au moins 65 journalistes tués depuis le début de la guerre à Gaza, selon IPI

"Il s'agit du plus grand nombre de journalistes tués en si peu de temps dans une guerre ou un conflit moderne", a annoncé l'institut depuis Vienne samedi. Il appelle Israël et la communauté internationale à faire en sorte que les représentants des médias puissent travailler librement et en toute sécurité.

Selon les chiffres de l'IPI, 66 professionnels des médias ont été tués en 2022 et 45 en 2021.