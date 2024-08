Au moins deux morts dans des inondations au Bangladesh et près de 3 millions de sinistrés

"Environ 2,9 millions de personnes ont été touchées et plus de 70.000 ont été emmenées dans des abris", a indiqué à l'AFP le ministère de la gestion des catastrophes et des secours.

Au moins deux personnes sont mortes et des centaines de milliers d'autres sont bloquées par les inondations dans au moins huit districts du sud et de l'est du pays, des zones de faible altitude.