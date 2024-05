Au moins dix morts dans des tornades au centre des États-Unis

La moitié des victimes sont originaires du Texas, en particulier de la ville de Valley View, et les autres des États voisins. On estime à 80 le nombre de blessés dans les régions touchées.

Dans le nord de l'Arkansas, une tempête a fait deux morts dimanche au petit matin, selon les autorités.

La mauvaise météo est même allée jusqu'à faire dérailler le départ de la 108e édition des 500 miles d'Indianapolis, bien plus au nord et à l'est, les organisateurs de cette mythique course automobile demandant aux spectateurs de quitter les tribunes.

Près de 500.000 foyers étaient dimanche matin privés d'électricité au Texas, dans le Missouri, l'Oklahoma, le Kansas, le Tennessee et l'Arkansas, selon le site poweroutage.us.