Au moins dix morts et 21 disparus, le bilan des intempéries ne cesse de s'aggraver dans le sud du Brésil

De cinq morts mardi, le bilan a été porté à 10 morts et 21 disparus mercredi à la mi-journée.

Le bilan des intempéries qui se poursuivent dans le sud de Brésil ne cesse d'augmenter avec les découvertes des corps de nombreux disparus et de zones où les secours n'ont pu encore pu accéder : à la mi-journée mercredi les autorités ont fait état de 10 morts et 21 disparus.

Quelque 1.400 personnes, dans plus de 100 municipalités de l’État du Rio Grande do Sul, ont été évacuées, la plupart transférées dans des hébergements d'urgence, a indiqué la Défense civile qui fait état de 19.110 sinistrés.

"Nous continuons à travailler intensément pour retrouver les disparus et assurer la sécurité dans les zones à risque", a déclaré le gouverneur de l'État, Eduardo Leite, sur X, avertissant que "malheureusement, on prévoit encore de nouvelles pluies".

Les décès ont été recensés dans différentes municipalités : Encantado, Itaara, Pantano Grande, Paverama, Salvador do Sul, Santa Cruz do Sul, Santa Maria et Segredo, a déclaré un porte-parole de la défense civile.