Au moins quatre personnes tuées à la suite d'une attaque au couteau à New York

Au moins quatre personnes ont été tuées et trois autres blessées, dimanche matin, à la suite d'une attaque au couteau dans l'arrondissement du Queens, à New York (États-Unis), ont rapporté dimanche la BBC et plusieurs médias américains.

La police new-yorkaise a été appelée dimanche vers 5h00 heures locales (11h00 HB) dans une maison du quartier de Far Rockaway. À son arrivée, une patrouille a découvert une maison en feu ainsi qu'un homme, devant l'habitation, trainant une valise derrière lui.

Selon Jeffrey Maddrey, chef de patrouille de la police de New York, l'homme a alors sorti un couteau et attaqué deux officiers, tailladant l'un d'eux au cou et au thorax et le second à la tête. L'un des agents a réussi à tirer un coup de feu et à toucher le suspect. Les trois personnes ont été transportées à l'hôpital, où l'assaillant a été déclaré mort à son arrivée.