Au moins une dizaine de morts lors d'une évasion massive de détenus en Haïti

Le gouvernement a dénoncé les "déchaînements de criminels lourdement armés voulant à tout prix libérer des personnes gardées, notamment pour des faits de kidnapping, de meurtres et d'autres infractions graves et n'hésitant pas à exécuter des civils, incendier et piller des biens publics et privés".

S'agissant de la prison de Croix des Bouquets, on ignore pour l'heure combien de détenus ont pu s'échapper, selon Pierre Espérance.

Haïti fait face à une grave crise politique, sécuritaire et humanitaire, depuis l'assassinat en 2021 du président Jovenel Moïse. Des gangs armés ont pris le contrôle de pans entiers du pays.