Au moins une soixantaine de morts en Chine lors d'intempéries historiques

La capitale chinoise, Pékin, qui a connu les plus importantes précipitations depuis 140 ans, et la province limitrophe du Hebei ont été particulièrement touchées. Le bilan de ces intempéries a été porté à au moins 33 morts et 18 disparus pour Pékin seulement mercredi. Dans la province voisine du Hebei, au moins 15 personnes ont péri dans ces intempéries, qui ont également fait au moins 14 morts dans le nord-est de la Chine, près de la Russie et de la Corée du Nord.

Les autorités chinoises ont annoncé vendredi que les catastrophes naturelles dans le pays avaient fait 147 morts ou disparus en juillet. Un bilan qui n'intègre que partiellement les victimes du typhon Doksuri. "Je tiens à présenter mes profondes condoléances", a déclaré le vice-maire de Pékin, Xia Linmao, réclamant un moment de silence pour les victimes lors d'une conférence de presse.