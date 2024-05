Au Népal, le "Monsieur Everest" atteint le sommet pour la 29e fois, un record

L'alpiniste népalais Kami Rita Sherpa a atteint le sommet de l'Everest pour la 29e fois dimanche, battant son propre record d'ascensions de la plus haute montagne au monde, a annoncé l'organisateur de son expédition.

"Kami Rita a atteint le sommet ce matin (dimanche). Il a établi un nouveau record de 29 ascensions de l'Everest", a déclaré à l'AFP Mingma Sherpa, de Seven Summit Treks.

Guide de montagne depuis plus de 20 ans, Kami Rita Sherpa s'est hissé au sommet de l'Everest, à 8.849 mètres d'altitude, pour la première fois en 1994. C'était alors pour une expédition commerciale. Depuis, il a gravi la plus haute montagne du monde presque chaque année, conduisant des clients. On ne sait pas s'il était seul ou accompagné pour battre son record dimanche.