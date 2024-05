Au Pakistan, les festivals soufis reprennent dans un tourbillon de couleurs

Et surtout, abonde Afzal Bhatti, lui aussi cultivateur dans la plus peuplée des provinces du Pakistan, frontalière de l'Inde et connue pour ses traditions colorées, "si on fait un vœu au mausolée, on sait qu'il se réalisera".

Ici, forains, musiciens, lutteurs traditionnels et acrobates à moto ravissent les pèlerins, venus demander aux saints d'intercéder pour eux auprès de Dieu, sous des lampions de toutes les couleurs. Mais toujours sous l'œil attentif de centaines de policiers.

Car depuis les années 2000 et la "guerre contre le terrorisme" lancée dans la foulée des attentats du 11-Septembre, les milliers de tombeaux soufis du Pakistan - là même d'où l'islam s'est diffusé dans le sous-continent indien au XIIIe siècle - ont été au cœur de la tourmente.