Au Pays basque, des seniors isolés relogés ensemble au cœur du village

Dans la maison baptisée "Tunio", qu'il a fallu réhabiliter après plus de 40 ans d'inoccupation, six appartements à loyers très modérés, sont désormais destinés à des seniors.

- Vieillissement marqué -

En 2019, d'après des données du Département, près d'un habitant sur trois du Pays basque était âgé de plus de 60 ans et la population âgée de plus de 65 ans devrait doubler d'ici 2050.

En France, selon le ministère de la Santé, les plus de 60 ans vont passer de 15 millions aujourd'hui à 20 millions en 2030 et près de 24 millions en 2060, tandis que le nombre de plus de 85 ans va plus que tripler (de 1,4 millions à 5 millions en 2060).