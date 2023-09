Au Pérou, haut lieu de la gastronomie mondiale, les soupes populaires fleurissent

Les pattes et os de poulet sont devenus la principale alternative alimentaire de nombreux Péruviens, dans un pays considéré par l'Organisation des Nationes unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) comme le plus touché par l'insécurité alimentaire en Amérique du Sud, selon un rapport de 2022.

Son fils d'un an sur le dos, Ana Cristina Sucño attend avec deux bols en plastique les nouilles aux abats de volaille distribués lors d'une soupe populaire dans un bidonville de Lima. Il est midi et ce sera leur seul repas de la journée.

"C'est une tragédie d'avoir une telle richesse gastronomique et de ne pas pouvoir accéder à la nourriture que le sol péruvien fournit", estime la représentante de la FAO au Pérou, Mariana Escobar.

Le restaurant a été récompensé pour sa cuisine célébrant "la diversité des ingrédients" ainsi que "l'histoire et les traditions" du Pérou.

Avec la pandémie, la pauvreté dans le pays s'est aggravée et les soupes populaires ont fleuri. Rien qu'à Lima, il en existe quelque 2.500, fournissant de la nourriture à environ 250.000 familles depuis 2020.

"Nos enfants ne sont pas nourris. On n'achète pas la nourriture en grande quantité, on n'en a pas les moyens", déplore Rosa Huachaca, 39 ans, mère de trois enfants de trois mois, cinq ans et 18 ans.

Née dans la région andine d'Apurimac, Rosa Huachaca assure que les enfants et les femmes enceintes du quartier souffrent de malnutrition et d'anémie en raison d'une faible consommation de fer et de protéines telles que la viande.

La soupe populaire Corazon de Jesus, où Ana Cristina Sucño se rend, est installée dans une baraque en bois au toit de tôle. Elle fournit 90 rations par jour à 23 familles.

Chaque matin, deux femmes allument un feu sur lequel elles placent une marmite noircie par la suie contenant des oignons, des abats de volaille et des nouilles.

"Les perspectives sont très complexes, sombres, dans un pays dont l'économie ralentit et dont la croissance sera faible cette année", avance Mariana Escobar.

Selon le rapport de la FAO, sur les 33 millions d'habitants que compte le pays, 16,6 millions sont en situation d'insécurité alimentaire modérée ou grave, soit deux fois plus qu'en 2019.

La pauvreté est passée de 20% en 2019 à 27,5% en 2022, selon l'Institut national des statistiques (INEI), qui évalue le nombre de pauvres dans le pays à 9,18 millions.

La FAO mesure l'insécurité alimentaire sur une échelle allant de légère à sévère, en utilisant des variables telles que le manque de revenus pour se procurer de la nourriture, le fait de ne pas avoir accès à trois repas par jour, la sous-alimentation, l'anémie, l'obésité ou le surpoids, entre autres facteurs.