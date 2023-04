Au procès de l'attentat de la rue Copernic, l'ex-policier face à une "scène de guerre"

Sans s'aider d'aucune note, le témoin de 77 ans replonge dans ce vendredi d'octobre 1980, quand "vers 18H40-18H45" il est appelé avec ses collègues du commissariat du XVIe arrondissement de Paris rue Copernic, où une explosion vient de se produire.

Il se souvient encore "des volutes de fumée, des flammes" et à mesure qu'il s'approche "du sinistre", des "dégâts" de plus en plus considérables et des corps "déshabillés" ou "pulvérisés" de trois victimes - une quatrième décèdera à l'hôpital deux jours plus tard.

Un périmètre est établi pour éloigner les "curieux" et faire les premières constatations.