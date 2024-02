Au procès de Trèbes et Carcassonne, la défense plaide la clémence contre l'"emprise"

Partager:

Une "gamine" radicalisée à 15 ans via son petit-ami de huit ans son aîné, un dossier qui "transpire" l'emprise. Au procès des attentats de Trèbes et Carcassonne, la défense de Marine Pequignot a supplié jeudi la cour de ne pas la renvoyer en prison. C'est contre la jeune femme de 24 ans, au visage toujours de marbre et longs cheveux noirs, que le parquet national antiterroriste a requis la peine la plus lourde.

"Onze ans de réclusion de criminelle" et un retour en détention, ont requis mardi les avocates générales, qui n'ont pas cru au "narratif" d'une "jeune fille naïve et amoureuse" tombée dans les griffes de Radouane Lakdim, l'auteur de l'attentat qui a fait quatre morts à Trèbes et à Carcassonne le 23 mars 2018. Alors le Pnat a sorti de son chapeau "un nouveau scénario", accuse Me Alexandra Boret, où Marine Pequignot et Radouane Lakdim deviennent les "Bonnie and Clyde du terrorisme", partagent "un dessein criminel commun, chacun le sien, mais main dans la main". A Radouane Lakdim, tué par les gendarmes, l'attentat. A Marine Pequignot, la "dissimulation active" des projets de son compagnon et la préparation d'un départ en Syrie.

Mais l'accusée avait "14 ans", c'était "une gamine" quand elle a rencontré Radouane Lakdim, et ça, les avocates générales l'ont à peine mentionné, fulmine Me Boret. "Elle venait de faire sa rentrée en 3e E" et Radouane Lakdim, lui, avait 22 ans, "huit ans de plus", "une fois et demi son âge", énumère l'avocate qui ne sait plus comment illustrer le "déséquilibre originel" dans cette affaire. "On ne plaide pas l'emprise pour se dédouaner" et Marine Pequignot n'est pas une victime à ce procès, dit Me Boret. Mais "passer à côté de l'emprise qui transpire de tous les pores de ce dossier, ce n'est pas possible".