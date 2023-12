Au Sénégal, de jeunes humoristes tentent de s’offrir un avenir sur la scène

"Dakar fait sa comedy", "Fest’rire", "Afrique du rire"… Les Sénégalais se sont pris au jeu du stand-up et les soirées dédiées au rire se multiplient, une nouveauté dans le pays.

Le rire naïf d'un nourrisson fuse dans une salle de spectacle à Dakar: "Oh le bébé a kiffé", s’amuse Jordan en plein dans son numéro de stand-up. Le rire reprend. "Wesh on a compris que tu étais là petit". La petite centaine de spectateurs s'esclaffe.

- Sujets tabous -

"On ne peut pas rire de tout au Sénégal. Tu ne dois pas toucher à la religion. La politique est aussi un sujet sensible", explique Babacar Camara, dit Abba No Stress, une des grandes figures du stand-up au Sénégal.

Il a lancé en 2015 le "Abba Show", un spectacle en salle organisé tous les trois mois et devenu un rendez-vous immanquable pour de nombreux Dakarois. L’objectif est de révéler de jeunes talents, mais aussi de faire rayonner l'humour sénégalais partout dans le monde, dit-il.