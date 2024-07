Au sommet de l'Otan, l'Ukraine va demander davantage de systèmes de défense antiaérienne

Le président ukrainien participera au sommet, qui marque le 75e anniversaire du traité de l'Atlantique Nord et réunira les dirigeants de pays ayant soutenu Kiev à hauteur de dizaines de milliards de dollars d'aide militaire pour contrer l'invasion russe.

Mais l'Ukraine ne devrait toujours pas recevoir le carton d'invitation tant espéré pour rejoindre l'Otan et se rabat donc sur les systèmes de défense antiaérienne comme aide la plus concrète à recevoir lors du sommet.

Voici quelques éléments sur les besoins en défense antiaérienne de l'Ukraine.

- Que demande l'Ukraine ?

Volodymyr Zelensky répète depuis des mois que son pays ne dispose pas des systèmes de défense antiaérienne nécessaires et a réclamé au moins sept systèmes Patriot supplémentaires (de conception américaine), en sus de ceux déjà donnés par les Etats-Unis, l'Allemagne, et les Pays-Bas.

Au cours du week-end passé, le président ukrainien s'est félicité de chaque don pour la défense antiaérienne, mais a affirmé que des "décisions plus concrètes" étaient nécessaires "pour protéger nos villes et villages, et véritablement surmonter la terreur russe".