Au Soudan du Sud, cuisiner grâce à une mauvaise herbe

"Avoir du bois de chauffage était très difficile. Il y a serpents et des épines", témoigne à l'AFP cette mère de sept enfants à Bentiu, une ville du nord qui connait d'importantes inondations.

"C'est beaucoup plus facile de faire ça", raconte Roda Nyawuy, 40 ans, désignant les charbons ardents qui alimentent le petit four en argile à ses pieds.

Et la solution est venue d'une mauvaise herbe, qui pousse à profusion dans la région.

A première vue, ces briquettes ressemblent au charbon de bois vendus sur le marché de Bentiu, mais elles ne sont pas dérivées du bois.

Elles sont fabriquées à partir de jacinthe d'eau, une plante aquatique envahissante à croissance rapide qui a prospéré au Soudan du Sud ces quatre dernières années, en raison des inondations.

Cette mauvaise herbe, qui flotte à la surface, est abondante et riche en biomasse, une matière organique qui produit de l'énergie et peut être utilisée comme combustible de cuisson durable et bon marché.