Au Tchad, la fracture Nord-Sud risque de s'aggraver avec la présidentielle

"Moundou la rose", bourgade parsemée de petits commerces et industries nichée au coeur du Tchad fertile, dans le sud, tranche singulièrement avec la sablonneuse et poussiéreuse capitale N'Djamena, aux portes du désert de ce vaste pays sahélien. Mais les rares rues partiellement goudronnées de cette "capitale" d'un Sud peuplé principalement de chrétiens et animistes sont celles où sont installés les commerçants et entrepreneurs musulmans et les administrations d'un pouvoir central archi-dominé depuis plus de 40 ans par des clans du Nord et de l'Est, très majoritairement musulmans.

La présidentielle de lundi, avec les candidatures du général et président Mahamat Idriss Déby Itno, grand favori, et de son Premier ministre sudiste Succès Masra, risque d'attiser ce que l'historien Lambo Beguerem qualifie de "gangrène pour la cohésion sociale et l'unité" de son pays, dans son livre "Le clivage Nord-Sud au Tchad"(éd. Edilivre, 2023). Le sud fertile est le fief de l'opposition depuis 1979, quand une rébellion de clans du Nord et de l'Est a renversé le pouvoir dominé, depuis l'indépendance de la France en 1960, par les chrétiens sudistes des présidents François Tombalbaye puis Félix Malloum. Après huit années d'une terrible répression sous Hissène Habré (1982-90), une grande partie de la population sudiste s'estime toujours ostracisée politiquement, et spoliée économiquement par le clan zaghawa de la "dynastie Déby", originaire de l'Est, et ses alliés du Nord.

Tué par des rebelles en 2021 après 30 ans de règne d'une main de fer, Idriss Déby Itno a été remplacé par l'armée par son fils Mahamat, grand favori de la présidentielle à 40 ans. Masra, 40 ans aussi, originaire de Beboni, à moins de 100 km de Moundou où il a déclenché une véritable marée humaine en campagne fin avril, apparaît donc comme le porte-étendard de ces sudistes qui se sentent abandonnés. -diya-