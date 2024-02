Au Texas, un centre d'accueil pour migrants dans le collimateur des autorités

Le gouvernement conservateur du Texas menace de fermer un centre d'accueil pour migrants à El Paso, intensifiant sa lutte contre l'immigration clandestine, alors que la crise migratoire fait rage en pleine campagne en vue de l'élection de novembre.

Le président démocrate Joe Biden, qui se représente pour un second mandat, et son probable adversaire en novembre, l'ancien président républicain Donald Trump, doivent tous les deux se rendre jeudi au Texas, à Brownsville pour le premier et à Eagle Pass pour le second, portant leur duel à la frontière avec le Mexique.