Au Texas, voyage nocturne de quatre minutes, le temps d'une éclipse

Et soudain, le jour s'est éteint au Texas. Lors d'une nuit des plus brèves, la foule a eu le temps de s'embrasser, de pleurer, de crier, avant que le soleil ne renaisse quatre minutes et 26 secondes plus tard.

Les nuages n'ont pas réussi à gâcher l'expérience pour les 2.000 personnes venues admirer l'éclipse totale au Stonehenge II Park, dans la ville d'Ingram.