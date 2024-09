Au Timor oriental, ferveur et chaleur pour une messe historique du pape

Appuyé sur ses béquilles, José da Costa Guterres affronte la chaleur étouffante du Timor oriental, se frayant un chemin à travers la foule pour se rendre à la gigantesque messe en plein air du pape François, à une heure et demie de marche.

Un enthousiasme qui témoigne de l'importance de cette visite dans ce pays indépendant depuis 2002 où 98% de la population est catholique et où l'Eglise jouit d'une forte influence dans de nombreuses sphères de la société.

Cette visite est "très importante pour les Timorais car nous faisons face à beaucoup de difficultés" et à "de nombreuses inégalités dans la vie, dans l'économie", confie cette Timoraise de 53 ans, vêtue du T-shirt blanc officiel de la visite.

Milena Soares Abrantes est arrivée avec six heures d'avance pour avoir une place au plus près de l'imposant autel qui fait face à la foule.

La place Taci Tolu, où se tient la messe, s'étend entre la mer et les montagnes. L'esplanade est recouverte d'une marée de parapluies jaunes et blancs ornés des armoiries du Vatican, utilisés par les fidèles pour se protéger du soleil de plomb.

"Notre pape François nous rappelle toujours d'être unis et aussi (…) d'être plus concentrés sur notre vie, de manière simple dans notre attitude", ajoute-t-elle.

Le "Timor Leste", un des pays les plus pauvres du monde, souffre d'une corruption endémique, de graves violences sexistes et domestiques et le travail des enfants reste monnaie courante.

Sur l'esplanade, le lieu même où Jean-Paul II a célébré une messe lors de l'unique visite papale précédente en 1989, alors que le pays était encore sous occupation indonésienne, les pompiers arrosent la foule à l'aide de lances à eau en guise de rafraichissement.

En attendant l'arrivée du pape, le Premier ministre, Xanana Gusmao, a distribué de l'eau à des danseurs. Pendant la messe, une fidèle s'effondre sous la chaleur, aussitôt évacuée par les services médicaux sur une civière.

"Il fait très chaud mais ce n'est pas un problème pour nous, nous venons à Taci Tolu pour prier pour le pape François. Je veux la bénédiction du pape", lance Cecilia Saniza, 29 ans, arrivée dès l'aube.

Au terme de la messe, le pape s'autorise quelques mots improvisés: "Faites attention, car on m'a dit que des crocodiles viennent sur certaines plages. (...) Restez loin de ces crocodiles parce qu'ils mordent, et ils mordent beaucoup", lance-t-il, provoquant l'hilarité de l'assemblée.

"Viva Papa Francesco!", scande la foule à la fin de la cérémonie à mesure que la lumière s'adoucit au coucher du soleil, en attendant le passage du Saint-Père à bord de sa "Papamobile" pour bénir la foule.

Selon le colonel Domingos Soares, commandant de l'armée du Timor oriental, 4.000 militaires et policiers ont été déployés pour sécuriser les lieux.