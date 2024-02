Au Turkménistan, la vie sans réseaux sociaux

"On connaît l'existence de Facebook, Instagram et YouTube, mais nous n'y avons pas accès. Ici, tout est bloqué", résume Biachim Ichangouliev, marchand de fruits au Turkménistan, un pays parmi les plus fermés au monde où l'Etat exerce un contrôle quasi total sur Internet.

Pour contourner les interdictions, c'est un parcours du combattant.