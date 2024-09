Augmentation alarmante des violences sexuelles dans l'est du Congo

La violence sexuelle dans l'est du Congo a encore augmenté ces derniers mois. Au cours des cinq premiers mois de cette année, 17.363 victimes de violences sexuelles ont reçu un traitement dans la province du Nord-Kivu, selon les chiffres de Médecins sans frontières (MSF) et du ministère de la santé, qui collaborent à 17 projets dans cinq provinces congolaises. Quelque 10.000 personnes au total par an ont été traitées dans ces cinq provinces jusqu'en 2022.